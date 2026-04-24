تباطؤ نمو نشاط القطاع الخاص في اليابان

أظهر تقرير اقتصادي، نشر أمس، تباطؤ وتيرة نمو النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في اليابان، خلال الشهر الجاري، مع تباطؤ نشاط قطاع الخدمات مقابل نمو نشاط قطاع التصنيع، وأشار تقرير مؤسسة «ستاندرد أند بورز غلوبال» إلى تراجع المؤشر الموحد لمديري مشتريات القطاع الخاص في اليابان إلى 52.4 نقطة، خلال أبريل، مقابل 53 نقطة في مارس.

وأظهرت بيانات مسح مديري مشتريات القطاع الخاص، تباين الاتجاهات بين القطاعات الاقتصادية، ففي حين تراجع معدل نمو نشاط قطاع الخدمات إلى أقل مستوياته منذ 11 شهراً، ارتفع معدل نمو نشاط قطاع التصنيع إلى أعلى مستوياته منذ فبراير 2014.