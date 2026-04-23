تحسّن وضع إمدادات الطاقة في باكستان

ذكر متحدث باسم إدارة الطاقة في باكستان أن الوضع، بالنسبة لإمدادات الطاقة في البلاد، تحسن منذ 17 أبريل الجاري.

وقال المتحدث إن زيادة تصريف المياه من السدود مكنت من إنتاج ما يصل إلى 5000 ميغاواط من الكهرباء خلال ساعات الذروة، كما أسهمت 400 ميغاواط إضافية من المنطقة الجنوبية في استقرار شبكة الكهرباء، حسب ما نقلت صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية عن المتحدث.

وكانت الحكومة الباكستانية ذكرت أنها تعتزم تخفيف أحمال الكهرباء لنحو ساعتين في المساء، في إطار جهود تستهدف السيطرة على كلفة الطاقة، فيما تربك حرب إيران الدولة ذات الموارد الشحيحة في الطاقة.