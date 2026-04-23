عدد المهاجرين في الاتحاد الأوروبي يبلغ ذروة غير مسبوقة عند 64.2 مليوناً

أظهر تقرير نشره مركز ​البحوث والتحليلات حول الهجرة التابع لمؤسسة «روكوول ‌برلين»، ​أمس، أن عدد المهاجرين المقيمين في الاتحاد الأوروبي ارتفع إلى ذروة غير مسبوقة، عند 64.2 مليوناً في عام 2025، بزيادة تقارب 2.1 مليون مقارنة بعام 2024.

وأشار التقرير - الذي استند إلى بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي «يوروستات» والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين - إلى أن عدد المهاجرين ‌بلغ 40 مليوناًَ في عام 2010 مقارنة بالرقم الحالي.

وظلت ألمانيا في صدارة دول الاتحاد من ‌حيث استضافة من ولدوا في الخارج، ‌حيث بلغ عددهم نحو 18 مليوناً، ‌ويشكل من هم ‌في سن العمل 72% منهم، من جهتها سجلت إسبانيا أسرع وتيرة ​نمو في ‌الآونة الأخيرة، ​إذ زاد عدد المولودين في الخارج فيها بنحو 700 ألف ليصل إلى 9.5 ملايين شخص.

وقال أحد المشاركين ​في إعداد التقرير، توماسو فراتيني: «تظل ألمانيا الوجهة الرئيسة للمهاجرين في أوروبا، سواء من حيث الأعداد المطلقة أو إلى حد كبير، بالنسبة لعدد سكانها».

ولفت التقرير إلى تباين أنماط الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث سجلت لوكسمبورغ ومالطا وقبرص نِسَباً أعلى من المهاجرين مقارنة بعدد سكانها، وتركزت أيضاً طلبات ‌اللجوء في بلدان معينة، إذ استقبلت إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا ​ما يقارب ثلاثة أرباع إجمالي الطلبات. يشار إلى أن ألمانيا تستضيف العدد الأكبر من اللاجئين بشكل عام، حيث بلغ عددهم 2.7 مليون لاجئ.