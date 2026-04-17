بايدن يثير الجدل بتعليق عفوي خلال خطاب في فعالية جامعية

وجّه الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، خلال إلقائه خطاباً في جامعة سيراكوزا، تحية إلى رجل أميركي من أصل إفريقي، طويل القامة ونحيل، مشيراً أمام الحضور إلى أنه يشبه الرئيس السابق باراك أوباما.

وصرّح بايدن، أثناء الحدث الذي جرى تنظيمه للكشف عن لوحة تذكارية، قائلاً: «باراك؟ ماذا تفعل؟» بينما كان يشير إلى الرجل الجالس، ثم كرر مناداته مرات عدة طالباً منه الاقتراب.

وتبيّن لاحقاً أن الشخص المعني هو رئيس مجلس أمناء جامعة سيراكيوز، جيف سكروغز، الذي كان يجلس إلى جانب بايدن، البالغ من العمر 83 عاماً، على المنصة طوال الفعالية.

وعندما اقترب سكروغز، علّق بايدن، قائلاً: «أشعر أنه يجب أن يقف على اليمين وأنا على اليسار، ألا يُشبه باراك؟» ما أثار ضحك الحضور وسكروغز نفسه.

واعتبر معلقون على منصات مرتبطة بحركة «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً»، الموقف محرجاً، مشيرين إلى أنه يعكس صورة نمطية بأن جميع الأشخاص من ذوي البشرة السمراء يشبهون أوباما.

إلا أن تقارير صحافية كشفت عن خلفية مختلفة للواقعة، حيث أفاد مصدران بأن سكروغز أخبر بايدن خلف الكواليس، بأن ابنته طلبت منه سؤاله عمّا إذا كان يشبه أوباما، وأن ما جرى على المسرح كان محاولة لإظهار أن بايدن يوافق على هذا التشبيه.

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من المواقف التي أثارت الجدل خلال مسيرة بايدن، حيث سبق أن سأل عن مكان النائبة جاكي والورسكي، رغم وفاتها قبل شهر في حادث سير، وهو ما فسّرته المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، بأنها كانت «حاضرة في ذهنه».

كما أثار بايدن الجدل عام 2024 عندما تحدث عن رواية غير مؤكدة تفيد بأن عمه أكل لحوم بشر خلال الحرب العالمية الثانية، من دون تقديم تفسير واضح لهذا التصريح.

وكان بايدن انسحب من سباق إعادة انتخابه رئيساً عام 2024، بعد أداء ضعيف في مناظرة أمام الرئيس الحالي، دونالد ترامب، الذي فاز بالانتخابات في نوفمبر من العام نفسه متغلباً على كامالا هاريس التي أصبحت مرشحة الحزب الديمقراطي بدلاً من بايدن.

ورغم تقاعده، فإن بايدن لايزال يحافظ على حضور عام، حيث شوهد وهو يسافر على متن رحلات تجارية ويستقل قطارات «أمتراك»، كما يواصل تقديم المشورة للسياسيين الديمقراطيين عبر الهاتف.

ومن بين هؤلاء، تواصله مع المرشحة الديمقراطية إيميلي غريغوري، بعد فوزها بمقعد في مجلس النواب عن ولاية فلوريدا، وكذلك مع جيمس تالاريكو، عضو مجلس نواب ولاية تكساس، وأحد الفائزين بمقعد في مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي.

في المقابل، يواجه بايدن حالياً تحديات صحية، حيث يتلقى علاجاً من سرطان البروستات في مرحلته الرابعة، ولم يشارك حتى الآن في فعاليات انتخابية دعماً للمرشحين الديمقراطيين قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل. عن «ديلي ميل»