تباطؤ معالجة النفط في الصين خلال مارس بسبب مخاوف الإمدادات

أظهرت بيانات رسمية، أمس، أن حجم ​معالجة النفط الخام في الصين انخفض 2.2% على أساس سنوي ​في مارس الماضي، بعد تراجع معدلات تشغيل المصافي بسبب حرب إيران، بينما بلغ إنتاج النفط الخام المحلي مستوى قياسياً مرتفعاً.

وكشفت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن كمية النفط المعالج، في مصافي ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، بلغت 61.67 مليون طن، أو نحو 14.52 مليون برميل يومياً، في مارس.

كما كشفت البيانات عن أن حجم المعالجة، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، ارتفع 1.1% إلى 184.31 مليون طن، ‌أو 14.95 مليون برميل يومياً، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وقالت شركة «أويل كيم» الصينية للاستشارات إن المصافي استخدمت 68.79% من ‌طاقتها في مارس، بانخفاض 0.9 نقطة ‌مئوية عنها قبل عام، و4.47 نقطة مئوية عن فبراير الماضي.

وذكرت ‌الشركة، في تقرير، أن ‌انخفاض معدلات التشغيل يعكس عوامل مختلفة، من بينها مخاطر إمدادات النفط الخام.

وأنتجت المصافي الصينية، ​في مارس، ‌36.13 مليون ​طن من المنتجات النفطية، بانخفاض 1.25% عن الشهر نفسه من العام السابق، وانخفض إنتاج البنزين 2.95% إلى 13.51 مليون طن، بينما ارتفع إنتاج الديزل 0.88% إلى 17.49 مليون طن، وبالمقابل انخفض إنتاج الكيروسين 3.72% إلى 5.13 ملايين طن.