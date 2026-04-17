أستراليا تضيف 38 مليار دولار للإنفاق العسكري

قال وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارلز، إن حرب إيران فاقمت من تعقد المشهد الاستراتيجي العالمي، وذلك لدى إعلانه زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري لبلاده.

وأصدر مارلز تحديثاً لمدة عامين بشأن استراتيجية الدفاع الأسترالية، مشيراً إلى أنه من المقرر تخصيص 53 مليار دولار أسترالي إضافية (38 مليار دولار) للإنفاق على الدفاع، على مدار العقد المقبل.

وأوضح أن موازنة الدفاع سترتفع من 2.8% من إجمالي الناتج المحلي، خلال العام الجاري، إلى 3% بحلول عام 2033، في الوقت الذي تواجه أستراليا ظروفاً تُعدّ الأكثر تعقيداً وتهديداً منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، على حد قوله.