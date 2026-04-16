حضور لافت في معرض «ساعات وعجائب جنيف 2026»

انطلقت في مدينة جنيف السويسرية، أول من أمس، فعاليات معرض «ساعات وعجائب جنيف 2026»، الحدث الأبرز عالمياً في صناعة الساعات الفاخرة، وسط حضور لافت من صنّاع الساعات وخبراء الصناعة والإعلاميين من مختلف أنحاء العالم.

ويستمر المعرض حتى 20 أبريل، مع تخصيص الأيام الثلاثة الأخيرة لاستقبال الجمهور، حيث يتوقع أن يستقطب عشرات الآلاف من الزوار، إلى جانب مشاركة أكثر من 65 دار ساعات من أشهر العلامات العالمية.

ويشهد الحدث هذا العام إطلاق مجموعة واسعة من الساعات الجديدة التي تجمع بين الحرفية التقليدية والتقنيات الحديثة، بمشاركة علامات مرموقة مثل «Rolex» و«Cartier» و«Patek Philippe»، إلى جانب حضور لافت لعدد من دور المجوهرات التي تقدم إبداعات فنية مستوحاة من الطبيعة والفلك.

كما يتضمن المعرض برنامجاً حافلاً بالفعاليات، يشمل عروضاً تقديمية حصرية، وجلسات نقاش مع خبراء، وتجارب تفاعلية تتيح للزوار استكشاف أحدث الابتكارات في عالم صناعة الساعات، بما في ذلك التقنيات المتقدمة والتصاميم المستقبلية.

ويمتد تأثير المعرض إلى خارج قاعات العرض، حيث تحتضن مدينة جنيف فعاليات موازية وعروضاً خاصة، ما يعزز من مكانتها كعاصمة عالمية لصناعة الساعات الفاخرة.

ويؤكد هذا الحدث السنوي مكانته كمنصة رئيسة للكشف عن أحدث الاتجاهات والابتكارات، وفرصة استثنائية للمهتمين وعشاق الساعات للاطلاع على مستقبل هذه الصناعة العريقة.