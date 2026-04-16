مساعدة مالية يابانية إلى دول جنوب شرق آسيا

تعتزم اليابان تقديم مساعدة مالية بقيمة 10 مليارات دولار لدول جنوب شرق آسيا، لمساعدتها في التعامل مع ارتفاع أسعار النفط الخام بسبب حرب إيران.

وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أن رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايشي، أعلنت عن المساعدة بعد عقد لقاء افتراضي مع القادة الإقليميين، أمس، وقالت في مؤتمر صحافي إن طوكيو تعتمد على الدول الآسيوية لتوفير إمدادات طبية.

وأضافت تاكايشي أن نقص الوقود وعرقلة سلاسل الإمدادات في آسيا، من شأنهما تعطيل مشتريات المعدات الطبية من آسيا إلى اليابان، ما سيكون له تأثير سلبي كبير في الاقتصاد الياباني والمجتمع.