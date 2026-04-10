حاكمة نيويورك وعمدتها يشاركان في إصلاح الطرق

جذب عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، وحاكمة الولاية، كاثي هوكول، الانتباه أخيراً، لمشاركتهما في ترقيع وردم الحفر التي تنتشر في طرق مدينتَي نيويورك وألباني، وبينما أشاد الكثير بجهودهما سخر البعض مما وصفوه بأنه مجرد دعاية حزبية.

وعقد الحليفان، اللذان تتوتر علاقتهما أحياناً، بشكل مستقل، فعاليات في نيويورك وألباني، لتسليط الضوء على جهودهما في معالجة مشكلة الشوارع بعد أن ترك موسم التجمّد والذوبان، في الشتاء، الطرق مملوءة بالحفر، وساعد ممداني، في حي ستاتن آيلاند، بسد الحفرة رقم 100 ألف في مدينة نيويورك، منذ توليه منصبه، في الأول من يناير الماضي، لكن جلسة التصوير التي احتفى فيها بنفسه لم تثر إعجاب الكثيرين، خصوصاً السياسيين في «الحي المنسي» الذين لم يتلقوا دعوة لحضور الحدث. وتضرر طريق «ويست شور إكسبريسواي» في ستاتن آيلاند بشدة من جرّاء فصل الشتاء، وانتقد السكان المسؤولين المحليين والولائيين الذين لم يتوصلوا بعد إلى حل لهذه المشكلة المزمنة.

وقال أحد السكان، ويُدعى مورانو، إن «المشكلة أننا نقوم بترقيع الطرق نفسها مراراً بدلاً من إصلاحها بشكل صحيح، لقد كتبت إلى وزارة النقل بالولاية أطلب إعادة رصف ذلك الممر بالكامل، ولم أحصل حتى على رد مجاملة».

وأدى أسوأ شتاء يضرب نيويورك منذ سنوات، بما في ذلك العواصف الشتوية المتتالية إلى جعل السائقين في حالة توتر شديد بسبب اضطرارهم للتعامل مع الطرق المتهالكة، وقدم سكان مدينة نيويورك ما يقرب من 32 ألف شكوى بشأن الحفر منذ بداية العام الجديد، وفقاً للبيانات، وهو ما يقارب ثلاثة أضعاف العدد المسجل في الفترة نفسها من عام 2025 ويمثل ارتفاعاً قياسياً.

وأشرف ممداني، الذي تعرض لانتقادات بسبب استجابته المتباينة للعواصف الشتوية، على ثلاث «حملات مكثفة لإصلاح الحفر»، حيث استيقظ عمال النقل في المدينة مبكراً لتسوية الشوارع.

وقال ممداني في بيان: «لأسابيع، كانت فِرَق وزارة النقل تخرج قبل شروق الشمس، لملء الحفر وجعل شوارعنا أكثر أماناً وسهولة في الوصول إليها».

وبالمثل، أعلنت هوكول أن جهود الولاية ستعمل على إصلاح 44 ألف حفرة هذا الأسبوع من أصل 175 ألف حفرة مخطط لها خلال شهر أبريل.

وقالت: «هذا هو العمل الذي غالباً لا يلاحظه الكثيرون، لكنه يحافظ على استمرار حركة مدينتنا، وهو بالضبط ما يستحقه سكان نيويورك: حكومة لا تكتفي بالاستماع إلى مخاوفهم فحسب، بل تقدم حلولاً كبيرة وصغيرة على حد سواء». وأضافت حاكمة الولاية أنها تأمل بحلول نهاية عام 2026 في تحطيم الرقم القياسي للولاية البالغ 1.3 مليون حفرة التي يتم ردمها في عام واحد. وسلّط فريقها الإعلامي الضوء على هذا الهدف الطموح من خلال إصدار ملصق جريء يصور هوكول وهي ترتدي زي العمال في طريق مملوء بالغبار مع عنوان: «كاثي هوكول: قاتلة الحفر». عن «نيويورك بوست»