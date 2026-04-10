إصابة غير خطرة لسوناك بعد محاولة استعراض مهاراته في التزلج

نشر رئيس الحكومة البريطانية السابق، ريشي سوناك، صوراً له وهو يستند إلى عكازين، وذلك بعد تعرّضه لإصابة أثناء ممارسته رياضة التزلج برفقة عائلته خلال عطلة عيد الفصح.

وقال سوناك إنه كان يحاول إظهار مهاراته والتباهي بقدراته أمام ابنتيه، إلا أن الأمور لم تسر كما كان يتوقع، حيث انتهى الأمر بحادث تسبب له في موقف محرج للغاية.

وأضاف في منشور له عبر حسابه على «فيس بوك»، أنه خاطر بنفسه أثناء التزلج على المنحدرات خلال العطلة، في محاولة لإبهار ابنتيه، لكن الحادث وقع بشكل غير متوقع.

وأكّد أنه يتمتع حالياً بحالة صحية جيدة، وأنه يتعافى بشكل تدريجي، مشيراً إلى أن إصابته ليست خطرة أو مقلقة.

كما شدد على عزمه مواصلة التزاماته المهنية، والاستمرار في عقد الاجتماعات والعمل داخل دائرته الانتخابية، رغم ظروف الإصابة.

لكنه عبّر عن أسفه لعدم قدرته على القيام ببعض الأنشطة اليومية، مثل الخروج في نزهة مع كلبة العائلة «نوفا»، لفترة لم يحدد مدتها بعد.

وقال سوناك إنه ممتن لكل من تواصل معه للاطمئنان على صحته، معرباً عن أمله في استعادة لياقته البدنية بشكل كامل في أقرب وقت ممكن، والعودة لمقابلة الناس خلال الأسابيع المقبلة، متمنياً ألّا تطول فترة تعافيه.

وأشار بروح مرحة إلى أنه لن يبتعد عن متابعة الرياضة، خصوصاً مع توافر العديد من البرامج الرياضية على شاشات التلفزيون خلال هذه الفترة.

ولم يتم الكشف عن الموقع الذي كان يقضي فيه سوناك وعائلته عطلتهم ويمارسون فيه رياضة التزلج، إلا أنه عاد حالياً إلى منزله، حيث يركز على التعافي بأسرع ما يمكن.

وتحرص عائلة سوناك بشكل عام على إبقاء ابنتيه كريشنا (15 عاماً) وأنوشكا (13 عاماً)، بعيدتين عن الأضواء والحياة العامة قدر الإمكان، حفاظاً على خصوصيتهما.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض سوناك لمواقف محرجة أثناء ممارسة الرياضات الشتوية، ففي يناير عام 2022، تم توثيقه في موقف مشابه عندما سقط فوق ابنته الكبرى كريشنا أثناء التزلج في المتحف التاريخ الطبيعي، في مشهد لفت انتباه الحاضرين.

وفي ذلك الوقت، روت صديقة العائلة «مادي»، التي كانت برفقتهم ومعها صديقها جيمس، تفاصيل الحادثة، مشيرة إلى أن سوناك سقط بشكل مفاجئ فوق ابنته أثناء التزلج.

وأضافت أن جيمس حاول تقديم المساعدة لهما، إلا أن سوناك لم يستجب، واستمر في التزلج لبضع دقائق قبل أن يفقد توازنه مجدداً ويسقط، متسبباً في سقوط ابنته معه.

ولفتت إلى أن هذا المشهد جذب انتباه الموجودين، حيث قام بعضهم بالتقاط صور للحظة. عن «ديلي ميل»