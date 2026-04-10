تراجُع مفاجئ بالإنتاج الصناعي في ألمانيا

خفّض القطاع الصناعي في ألمانيا إنتاجه، خلال فبراير الماضي، بشكل مفاجئ بنسبة 0.3%، وفقاً لبيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن.

وكان المحللون يتوقعون انتعاشاً طفيفاً، بزيادة في الإنتاج بنسبة 0.7% في المتوسط.

وفي يناير الماضي، لم يكن أداء هذا القطاع المهم للاقتصاد الألماني ضعيفاً بالقدر الذي أُعلن عنه في البداية، حيث أظهرت بيانات معدلة أن الإنتاج استقر من دون تغيير، بدلاً من تراجعه بنسبة 0.5% كما ورد سابقاً.

وكانت بيانات الطلب الصناعي خيّبت الآمال بالفعل، أول من أمس، حيث جاء النمو في فبراير بعد التراجع الحاد في بداية العام، من دون التوقعات.