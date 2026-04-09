ميزانية ضخمة لترميم وحماية بحيرة أميركية

طلبت الإدارة الأميركية تخصيص مليار دولار لترميم وحماية بحيرة سولت ليك الكبرى، وذلك في إطار مقترح الميزانية السنوية المقدم إلى الكونغرس.

ويتضمن هذا الطلب مبلغاً ضخماً لتحسين تدفق المياه إلى البحيرة، وضمان استدامتها على المدى الطويل، وفقاً لما صرّح به مسؤول في البيت الأبيض.

لكن مبلغ المليار دولار الموجّه لبحيرة سولت ليك الكبرى، سيُخصص لإنشاء «برنامج اتحادي شامل» بقيادة وزارة الداخلية، وفقاً للميزانية.

وستعمل الوزارة مع سلاح المهندسين بالجيش الأميركي ووزارة الزراعة ووكالة حماية البيئة لتحسين تدفق المياه إلى البحيرة.

وستستخدم الأموال لاستعادة النظم البيئية، والتعامل مع السموم داخل قاع البحيرة.

وستضمن هذه الاستثمارات مجتمعة استمرار بحيرة سولت ليك الكبرى في دعم الأحياء المائية، وتكون بمثابة مصدر محلي للمعادن الحيوية، وتدفع النشاط الاقتصادي في ولاية يوتا وخارجها.

وتأتي هذه الزيادة في التمويل في الوقت الذي انخفضت مستويات مياه بحيرة سولت ليك الكبرى بشكل كبير، على مدار العقد الماضي تقريباً، ما وضعها على شفا الانهيار، وفقاً لتحذيرات العلماء والباحثين المحليين.

وإذا جفت البحيرة، فسيعرض ذلك المنطقة للغبار السام والملوثات. عن صحيفة «ديزرت»