القمح ينخفض 3%.. والذرة تتراجع 1%

انخفضت العقود ​الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو ‌بنحو ​3%، أمس، في حين تراجعت أسعار الذرة بنحو 1%، وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، موافقته على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران.

وسجّلت عقود القمح الأكثر تداولاً في مجلس شيكاغو للتجارة، أدنى مستوى في أسبوعين، بعد أن تراجعت إلى 5.81 دولارات للبوشل (27.2 كغم)، وكانت سوق القمح واجهت ضغوطاً إضافية بسبب تحسّن الأحوال الجوية في الولايات ‌المتحدة، وقال المحلل لدى بنك ‌كومنولث، دينيس فوزنيسنسكي: «أثر الوضع الجيوسياسي في أسعار القمح، ‌خلال الشهر الماضي، ‌وقادت الأحوال الجوية في أميركا أيضاً إلى ارتفاع ​الأسعار».