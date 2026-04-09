انخفاض أسعار النفط والغاز والدولار.. وارتفاع سندات الخزانة الأميركية

انخفض النفط إلى ​ما دون 100 دولار للبرميل، أمس، بعد أن أعلن الرئيس ‌الأميركي، دونالد ترامب، ​موافقته على وقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين، بشرط إعادة فتح مضيق هرمز على الفور.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 16.32 دولاراً، أو 14.9%، إلى 92.95 دولاراً للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18.16 دولاراً، أو 16.1%، إلى 94.79 دولاراً للبرميل، كما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة 20%، مع بداية التداولات أمس، عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وتراجعت أسعار عقد «تي تي إف» الهولندي للغاز الطبيعي الهولندي، الذي يُعدّ مرجعياً في أوروبا، إلى 42.5 يورو، بانخفاض عن أعلى مستوياتها المسجلة وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات من الخليج.

وانخفضت أيضاً أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي إلى أدنى مستوى لها، منذ أغسطس الماضي، حيث هبطت العقود الآجلة لمؤشر «هنري هاب» القياسي بواقع 4.5% لتصل إلى 2.741 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، خلال التداولات الآسيوية أمس.

إلى ذلك، تراجع الدولار بنحو 1% أمام اليورو والجنيه الإسترليني في التعاملات الأوروبية، أمس، وسط عمليات بيع المستثمرين الدولار الأميركي، بعد ارتياحهم لإعلان وقف إطلاق النار المؤقت. من جهتها، ارتفعت أسعار سندات الخزانة الأميركية بسبب توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) سيستأنف خفض أسعار الفائدة بعد تراجع أسعار النفط.