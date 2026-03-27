هاري وميغان يعودان إلى «نتفليكس» بمسلسل درامي عن عالم «البولو»

يستعد الأمير هاري وميغان ماركل لخوض تجربة جديدة في عالم الإنتاج التلفزيوني، من خلال مشاركتهما في إنتاج مسلسل درامي رياضي يتمحور حول رياضة «البولو»، وذلك بالتعاون مع منصة «نتفليكس».

وبحسب ما أورده موقع «ديدلاين»، فإن العمل المرتقب الذي لم يُكشف عن اسمه بعد، تدور أحداثه في مدينة ويلينغتون بولاية فلوريدا الأميركية، وهي منطقة تشتهر برياضات الفروسية، ويركز المسلسل على العلاقات المعقدة بين فريقين متنافسين في رياضة «البولو»، إلى جانب التوترات العائلية التي تحيط بهما، ما يمنح القصة طابعاً درامياً غنياً بالتفاصيل الإنسانية.

ويرى مراقبون أن هذا المشروع قد يكون مستلهماً من شغف الأمير هاري برياضة «البولو»، التي مارسها لسنوات طويلة، وشارك من خلالها في العديد من الفعاليات والمباريات الخيرية.

كما يأتي بعد تجربة سابقة له في هذا المجال من خلال مسلسل وثائقي بعنوان «بولو»، تم تصويره في الموقع ذاته وعُرض على «نتفليكس» عام 2024، إلا أنه لم يحقق نجاحاً كبيراً من حيث التقييمات.

وسيُنتج العمل الجديد عبر شركة «أرتشويل برودكشنز» التابعة لهاري وميغان، بالتعاون مع شركة «فيك إمباير»، في إطار شراكتهما المستمرة مع «نتفليكس»، وكانت هذه الشراكة قد جُدّدت، العام الماضي، بعقد متعدد السنوات يمنح الثنائي أولوية تطوير وإنتاج مشروعات سينمائية وتلفزيونية.

وتتضمن خطط الزوجين المستقبلية أيضاً العمل على مشروعات أخرى، مثل فيلم «موعد الزفاف»، المقتبس من أعمال الكاتبة الأميركية ياسمين غيلوري، إضافة إلى فيلم «قابلني على البحيرة» المستند إلى رواية الكاتبة الكندية مارلي فورتشن، حيث تم بالفعل اختيار مخرج لتولي مهمة إخراجه، ويأتي الإعلان عن هذا المشروع الجديد بعد تقارير إعلامية تحدثت عن وجود توتر في العلاقة بين الزوجين ومنصة «نتفليكس»، وهو ما نفاه الطرفان.

ونشرت مجلة «فارايتي» تقريراً، في 17 مارس الجاري، أشارت فيه إلى أن «نتفليكس» فوجئت ببعض الخطوات التي اتخذها الزوجان سابقاً، من بينها مقابلتهما الشهيرة مع أوبرا وينفري عام 2021، التي تزامنت مع تخليهما عن مهامهما الملكية وانتقالهما إلى كاليفورنيا، كما أشار التقرير إلى مفاجأة المنصة بإصدار مذكرات الأمير هاري بعنوان «سبير» في عام 2023، والتي تناول فيها تفاصيل غير مسبوقة عن حياته داخل العائلة المالكة البريطانية.

من جهتها، نفت المسؤولة التنفيذية في «نتفليكس»، بيلا باغاريا، صحة هذه الادعاءات، مؤكدة أن ما يُنشر لا يعكس بالضرورة الواقع، داعية إلى ضرورة التحقق من المعلومات قبل تداولها.

يذكر أن أول تعاون بارز بين هاري وميغان مع «نتفليكس»، كان من خلال المسلسل الوثائقي هاري وميغان الذي صدر عام 2022 في ست حلقات، ووثّق مسيرتهما منذ بداية علاقتهما وصولاً إلى قرارهما الابتعاد عن الحياة الملكية، يشار إلى أن «نتفليكس كانت قد أنهت أخيراً شراكتها مع العلامة التجارية الخاصة بميغان «آز إيفر»، وستواصل نشاطها بشكل مستقل. عن «بيبول»