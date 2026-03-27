حاكم ولاية مينيسوتا السابق يطالب بانضمام بارون ترامب إلى الجيش

طالب الحاكم السابق لولاية مينيسوتا الأميركية، جيسي فينتورا، وهو جندي سابق في قوات البحرية الخاصة الأميركية (سيل)، بضرورة انضمام نجل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بارون، إلى الجيش الأميركي.

وجاء هذا التصريح خلال ظهور فينتورا، في مقابلة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان في برنامجه الحواري «بدون رقابة».

وخلال المقابلة، وجّه فينتورا انتقادات للسياسات العسكرية للرئيس ترامب، مشيراً إلى أنه من غير المقبول أن يرسل القادة أبناء الآخرين إلى ساحات القتال من دون أن يكونوا مستعدين لإرسال أبنائهم، وقال موجّهاً حديثه إلى ترامب: «كيف يمكنك أن ترسل أبناء الآخرين إلى الحرب، بينما لا ترسل أحداً من أبنائك؟».

وأشار فينتورا إلى أنه التحق بالجيش عام 1969 عقب تخرجه في المدرسة الثانوية، وخدم في وحدة النخبة البحرية خلال حرب فيتنام، حيث حصل على أوسمة عدة، منها وسام الخدمة في فيتنام ووسام الحملة البحرية، إضافة إلى وسام جمهورية فيتنام تقديراً لمشاركته العسكرية.

ودعا فينتورا، بارون ترامب إلى كسر ما وصفه بالتقليد العائلي، لافتاً إلى أن أياً من أبناء ترامب، وهم دونالد الابن، وإريك، وإيفانكا، وتيفاني، وبارون، لم يلتحقوا بالقوات المسلحة.

وأضاف أن ترامب تزوج ثلاث مرات ولديه أبناء من كل زيجة، ومع ذلك لم يخدم أي منهم في الجيش.

ووجّه فينتورا رسالة مباشرة إلى بارون، قائلاً: «يمكنك أن تغيّر هذا الواقع، وأن تقوم بشيء لم يفعله أحد من عائلتك من قبل، عبر انضمامك إلى الجيش الأميركي».

وتطرق فينتورا أيضاً إلى تاريخ عائلة ترامب، موضحاً أن والد الرئيس، فريدريك ترامب، وكذلك جده، لم يؤديا الخدمة العسكرية.

وزعم أن الجد، الذي وُلد باسم فريدريش ترامب في ألمانيا، تهرب من الخدمة الإلزامية عند هجرته إلى الولايات المتحدة، وهو ما أدى لاحقاً إلى سحب جنسيته الألمانية.

كما رفض فينتورا ما يتم تداوله من مبررات لعدم التحاق بارون بالجيش، ومنها طوله الذي يبلغ 206 سنتيمترات، معتبراً أن هذا السبب غير مقنع.

واستشهد بلاعب كرة السلة الشهير ديفيد روبنسون البالغ طوله 213 سنتيمتراً، وعلى الرغم من ذلك خدم في البحرية الأميركية سابقاً.

وقال فينتورا: «لا ينبغي الاكتفاء بالاستفادة من مزايا هذا العالم الحر، بل يجب على أحدكم أن يرتدي الزي العسكري، وأنت يا بارون يمكن أن تكون هذا الشخص».

وفي سياق متصل، انتشر وسم يدعو إلى إرسال بارون ترامب إلى الجيش بشكل واسع، خلال الفترة الأخيرة، كما أنشأ كاتب الأعمال الفنية والتلفزيونية، توبي مورتون، موقعاً إلكترونياً يطالب فيه بانضمام بارون إلى القوات المسلحة.

يذكر أن دونالد ترامب، البالغ 79 عاماً، لم يؤدِّ الخدمة العسكرية، حيث تم إعفاؤه بسبب إصابته بنتوء عظمي، وفي المقابل يعيش بارون ترامب، البالغ 20 عاماً، في البيت الأبيض أثناء دراسته بفرع جامعة نيويورك في واشنطن العاصمة، ويُعدّ في سن تسمح له بالالتحاق بالخدمة العسكرية في حال إقرار التجنيد الإجباري من قبل الحكومة والكونغرس. عن «ديلي بيست»