ترامب يشن هجوماً جديداً على «بي بي سي»

شن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، هجوماً لاذعاً جديداً على هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، واصفاً إياها بـ«الفاسدة»، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن تعيين المدير التنفيذي السابق لشركة «غوغل»، مات بريتين، مديراً عاماً جديداً للهيئة، واتهم ترامب الهيئة بوضع كلمات «مروعة» على لسانه، مؤكداً أنه «يجب تلقينها درساً»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وجاءت تصريحات ترامب خلال خطاب مطوّل وشامل ألقاه في واشنطن العاصمة، أمام حفل عشاء لجمع التبرعات لأعضاء الكونغرس الجمهوريين، قبل انتخابات التجديد النصفي، المقررة في نوفمبر المقبل، حيث يواجه حزبه خطر فقدان السيطرة على مجلسَي النواب والشيوخ.