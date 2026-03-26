الفلبين تحصل على أول شحنة نفط روسي منذ 5 أعوام

وصلت أول شحنة من النفط الخام الروسي إلى الفلبين منذ خمسة أعوام، وذلك بعد محادثات بين الحكومة الفلبينية ووسطائها من القطاع الخاص والمورّدين الروس.

وذكرت تقارير عدة، نقلاً عن شركات تحليل بيانات الشحن «إل.إس.إي.جي» و«كبلر» و«أويل إكس»، أن ناقلة نفط تحمل 100 ألف طن من خام مزيج «إسبو» قادمة من ميناء كوزمينو الروسي كانت متجهة إلى مصفاة بترون في باتان.

ورصد موقع «مارين ترافيك» المتخصص في تتبع الشحنات، وصول السفينة «سارة سكاي» التي ترفع علم سيراليون والمحملة بالنفط، إلى ميناء ليماي في باتان، حسبما أفادت صحيفة «ذا ستار» الفلبينية، أمس.