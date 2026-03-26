ألمانيا تبدأ نقل نفايات نووية مثيرة للجدل وسط اعتراضات ومخاوف أمنية

بدأت ألمانيا سلسلة مثيرة للجدل من عمليات نقل النفايات النووية في «شمال الراين - ويستفاليا»، أكثر ولاياتها اكتظاظاً بالسكان، حسبما أفاد متحدث باسم وزارة الداخلية في الولاية لوكالة الأنباء الألمانية.

وغادرت القافلة الأولى، التي تحمل حاوية من نوع «كاستور»، موقع مفاعل أبحاث سابق في مدينة يوليش غرب البلاد، في وقت متأخر من مساء أول من أمس، ووصلت إلى منشأة تخزين مؤقت بمدينة آهاوس، في وقت مبكر من صباح أمس، بعد نحو أربع ساعات من الانطلاق.

وجرى تأمين الشحنة بحضور أمني مكثف، حيث تم نشر نحو 2400 عنصر من الشرطة، وتُعدّ هذه العملية الأولى ضمن 152 عملية نقل مخطط لها، تتعلق بنفايات مشعة، ومن المقرر نقل نحو 300 ألف من كرات عناصر الوقود من مفاعل يوليش، الذي تم إيقاف تشغيله على مدار فترة طويلة.

وتأتي عمليات النقل عقب سلسلة من الأحكام القضائية، من بينها قرار صدر، في مارس الجاري، عن محكمة إدارية عليا، سمح بالمضي قدماً في عمليات النقل، وكانت جماعة حماية البيئة «بوند» سعت إلى عرقلة عمليات النقل، مستندة إلى مخاوف تتعلق بالسلامة أثناء النقل. وظلت النفايات مخزنة مؤقتاً في يوليش منذ انتهاء رخصة تشغيل الموقع في عام 2013، وأمرت سلطات الولاية بإزالتها في عام 2014، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة في حال وقوع زلازل، وقد واجهت الخطة معارضة من السكان المحليين والنشطاء، حيث جرى تنظيم احتجاجات عدة على طول مسار النقل.