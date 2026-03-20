صحيفة روسية: محادثات السلام مع أوكرانيا متوقفة

نقلت صحيفة «إزفيستيا» الروسية، أمس، عن مسؤولين روس، أن محادثات ​السلام بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا متوقفة مؤقتاً في ظل حرب إيران. وذكرت الصحيفة أن الكرملين أكد التوقف المؤقت، وأشار إلى أن الحرب قد تدفع كييف نحو التوصل إلى تسوية.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف،‌ إن المبعوث الرئاسي الروسي كيريل دميترييف، سيواصل العمل في مجال الاستثمار والتعاون الاقتصادي، لكن المحادثات الثلاثية متوقفة. وكانت مديرة المخابرات الوطنية الأميركية تولسي جابارد، قالت أمام لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، أول من أمس، إن «المفاوضات التي تقودها واشنطن بين موسكو وكييف لاتزال جارية».