إيطاليا تقرر خفض ضريبة الوقود للحد من ارتفاع الأسعار

وافقت الحكومة الإيطالية على خفض مؤقت للضرائب غير المباشرة على الوقود، في محاولة لمساعدة السكان على مواجهة ارتفاع التكاليف الناجم عن حرب إيران.

وقالت رئيسة الحكومة جورجا ميلوني، إن مجلس وزرائها وافق على خفض ضرائب الوقود بمعدل 0.25 يورو (0.29 دولار) للتر الواحد، كجزء من حزمة أوسع من الإجراءات الطارئة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.

بدروه، قال نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني، إن «كلفة هذه الإجراءات تبلغ مئات الملايين من اليوروهات، وستبقى سارية المفعول لفترة محدودة فقط».

وبينما تخفض الحكومة الإيطالية الضرائب، فإنها تطلب من شركات النفط تحديد أسعار الوقود، بحد أقصى 1.9 يورو للتر الواحد من الديزل، حسبما ذكر سالفيني.

وتقوم إيطاليا، مثلها مثل الحكومات الأخرى، بمراجعة البدائل المتاحة لمساعدة المستهلكين بسرعة على تجاوز صدمة الأسعار المفاجئة. وأشار سالفيني إلى أن الحكومة قد تنظر أيضاً في فرض ضرائب على الأرباح الإضافية التي تحققها شركات الطاقة من بيع الوقود بأسعار أعلى.

وقال: «آمل ألا نضطر إلى الوصول إلى هذه المرحلة»، لافتاً إلى أن المحادثات مع مسؤولي شركات الطاقة ستستمر في الأسابيع المقبلة.

وبلغ متوسط ​​سعر لتر الديزل في محطات الخدمة الذاتية على شبكة الطرق الوطنية الإيطالية 2.1 يورو، في حين بلغ سعر لتر البنزين 1.87 يورو، وفقاً لوزارة الصناعة الإيطالية. وكثفت السلطات الإيطالية الرقابة على سلسلة إمداد الطاقة وسط مخاوف بشأن احتمالية المضاربة.