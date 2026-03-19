أميرة ويلز تحضر عرضاً عسكرياً للحرس الإيرلندي

حضرت أميرة ويلز، كيت ميدلتون، أول من أمس، احتفالات يوم القديس باتريك التي نظّمها الحرس الإيرلندي في ثكنات مونس بمدينة ألدرشوت، مواصلة بذلك تقليداً سنوياً تحرص على المشاركة فيه بصفتها العقيد الفخري للفوج.

شاركت ميدلتون في مراسم الاستعراض العسكري، حيث وزعت أغصاناً من نبات النفل على الضباط وأفراد الحرس، وهو رمز تقليدي مرتبط بهذه المناسبة الإيرلندية. كما قدمت الأوسمة لعدد من الجنود؛ تقديراً لخدمتهم وجهودهم المتميزة.

وتضمنت الاحتفالات أيضاً تحية عسكرية رسمية، إضافة إلى لقاءات ودية مع الجنود وعائلاتهم، في أجواء احتفالية عكست عمق التقاليد العسكرية البريطانية.

وخلال الفعاليات، حرصت أميرة ويلز على تحية تميمة الفوج «كلب الصيد تورلو مور»، في لفتة باتت جزءاً من طقوس هذا الحدث السنوي.

ويُعد حضور أميرة ويلز لهذا العرض العسكري في ألدرشوت، تأكيداً على دعمها المستمر للقوات المسلحة البريطانية، واستمراراً لدورها الرسمي مع الحرس الإيرلندي منذ توليها منصب العقيد الفخري للفوج في عام 2022.