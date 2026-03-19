الدولار ينخفض مع تراجع النفط وتجدد شهية المخاطرة 

تراجع الدولار، أمس، بعد أن أدى انخفاض أسعار النفط ​الخام إلى ظهور بوادر على تجدد شهية المخاطرة قبل سلسلة من اجتماعات السياسة ​النقدية للبنوك المركزية.

وانخفض الدولار أمام الين، الذي ابتعد عن مستويات كان المتعاملون يستعدون عندها لتدخل الحكومة اليابانية، في حين عكس الدولار اتجاهه أمام اليورو، حيث ارتفع اليورو للجلسة الثالثة على التوالي قبل بدء اجتماع يستمر يومين في البنك المركزي الأوروبي. وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسة أخرى، 0.04% ليواصل خسائره للجلسة الثالثة على التوالي. وارتفع ​اليورو 0.04% إلى 1.1543 دولار.

كما ارتفع الين 0.21% مقابل الدولار ليصل إلى 158.64 للدولار. وزاد الجنيه الإسترليني 0.1% ليصل إلى 1.3368 دولار. ووصل الدولار إلى أعلى مستوى في 10 أشهر في نهاية ​الأسبوع الماضي، حيث دفعت الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط، المستثمرين إلى البحث عن الملاذ الآمن في الأصول الأميركية. وصعد الدولار الأسترالي 0.21% إلى 0.7117 دولار أميركي، أمس، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.19% إلى 0.5868 دولار أميركي.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بأن الولايات المتحدة واليابان تستعدان لإصدار بيان مشترك تتفقان فيه على استثمار يصل إلى 11 تريليون ين (69.30 مليار دولار). ولم يظهر الدولار تحركاً يذكر مقابل الين بعد ورود التقرير.

وبالنسبة للعملات المشفرة، انخفضت «بتكوين» 0.5% إلى 74184.63 دولاراً، في حين ارتفعت «إيثر» 0.04% إلى ​2329.46 دولاراً.