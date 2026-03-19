«علي بابا» ترفع رسوم استخدام «الذكاء الاصطناعي»

رفعت مجموعة «علي بابا» الصينية للتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا، رسوم استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي وتخزين البيانات بنسبة تصل إلى 34%، بسبب النمو القوي للطلب على هذه الخدمات، وارتفاع كلفة إقامة البنية التحتية لها. وأعلنت الشركة رفع أسعار رقائق حوسبة الذكاء الاصطناعي «تي هيد إيه.آي»، مثل رقائق «شينوو 810 إي» بنسبة تراوح بين 5% و34%.

كما ستزيد كلفة خدمة التخزين الخاصة بها، المعروفة باسم «كلاود بارليل فايل ستوريدج» بنسبة 30%. وجاءت هذه الزيادات في الأسعار بعد أن أطلقت «علي بابا» عملية إعادة هيكلة شاملة للتركيز على تحقيق الربح من الذكاء الاصطناعي.