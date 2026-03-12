ارتفاع أسعار الوقود يزيد الاهتمام بالسيارات الكهربائية في ألمانيا

أدى ارتفاع أسعار البنزين نتيجة حرب إيران إلى زيادة اهتمام المتعاملين في ألمانيا بالسيارات الكهربائية.

وأكدت منصتا الإنترنت «كارواو» و«ماي أوتو دوت دي» المعنيتان بالسيارات ذلك رداً على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال المدير التنفيذي لمنصة «كارواو ألمانيا»، فيليب زايلر فون أمنده، إن «ارتفاع أسعار النفط ينعكس مباشرة على الاهتمام بالسيارات الكهربائية. وتُظهر بياناتنا أنه منذ 28 فبراير الماضي ارتفعت حصة الإعدادات الخاصة بالسيارات الكهربائية على الموقع من 55% إلى ما يصل إلى 63%، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي»، مضيفاً أن متوسط الحصة خلال أيام الأسبوع بلغ نحو 59%، ما يدل على أن الكثير من المستهلكين يتفاعلون مع ارتفاع تكاليف الوقود.

وذكرت منصة «ماي أوتو دوت دي» أنها سجلت زيادة ملحوظة في الاهتمام بالموضوعات المتعلقة بالقيادة بكلفة أقل. وقال متحدث باسم المنصة، إن العروض والمحتويات الخاصة بالوقود البديل، مثل الكهرباء و«إي 20»، إضافة إلى الإرشادات المتعلقة بتوفير الوقود، تشهد حالياً معدلات مشاهدة أعلى من المعتاد.

وبينما تحقق السيارات الكهربائية زيادة في الاهتمام، تتراجع محركات الدفع التقليدية قليلاً، بحسب «كارواو». وقال أمنده: «نماذج البنزين والديزل لا تمثّل معاً الآن سوى نحو 23% من الإعدادات، وهو مستوى أقل من نهاية فبراير. أما السيارات الهجينة فتظل مستقرة نسبياً عند نحو 15%».

وبحسب «ماي أوتو دوت دي»، لا يوجد تراجع في الاهتمام بالتنقل، إلا أن هناك تردداً عند اتخاذ قرار الشراء.