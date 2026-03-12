فرنسا تزيد دعمها الإنساني للبنان 3 أضعاف

تستعد فرنسا لزيادة دعمها الإنساني للبنان ثلاثة أضعاف، من خلال إرسال 60 طناً من المساعدات اليوم الخميس، مخصصة للنازحين من مناطقه الجنوبية، وفقاً لما أعلنت عنه باريس، أمس.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، لمحطة «تي إف 1» التلفزيونية: «قررنا زيادة حجم المساعدات ثلاثة أضعاف، حيث ستبلغ هذه المساعدات 60 طناً من الإعانات الإنسانية المخصصة للبنانيين».

وأوضح أن «هذه المساعدات تشمل رزماً تحوي مستحضرات تنظيف وأخرى للنظافة الشخصية وفرشاً ومصابيح، إضافة إلى مركز صحي متنقل»، مشيراً إلى أن هذه المساعدات ستُرسل بدعم من مؤسسة «CMA CGM».