الصين تتوقع نمواً اقتصادياً في 2026 يعد الأدنى منذ 1991

تتوقّع الصين نمواً يراوح بين 4.5 و5 % في عام 2026، هو الأدنى منذ أكثر من ثلاثة عقود، في ظل انعدام اليقين السائد على المستويين الداخلي والخارجي، وفق ما جاء في تقرير حكومي نُشر أمس.

وأعلن العملاق الآسيوي في هذا السياق رفع ميزانيته للدفاع، وهي الثانية عالمياً وبعد الولايات المتحدة بأشواط، بنسبة 7% سنة 2026، كما كانت الحال في السنوات الماضية في ضوء التحديات الاستراتيجية المتعددة.

وتبقى النفقات المقدرة في مجال الدفاع بنحو 1909.6 مليارات يوان (276.8 مليار دولار) أدنى تقريباً بثلاث مرات من تلك التي في الولايات المتحدة. ويجمع خبراء على أن الأرقام الصينية في هذا المجال تخضع لتقدير متحفظ، مقارنة بواقع النفقات.

ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم الذي يشكل وحده ثلث النمو العالمي، اختلالات هيكلية عدة وضغوطاً تجارية أميركية، على الرغم من الوضع المتين لصادراته.

وتُعدّ نسبة 4.5 إلى 5% المكيّفة مع التطورات والأولويات الوطنية والدولية، الأدنى منذ 1991، بحسب أبحاث وكالة «فرانس برس».

وكانت الصين سجلت رسمياً نمواً بنسبة 5% عام 2025.

ولايزال يصعب على البلد استعادة الدينامية التي كانت سائدة قبل جائحة «كوفيد-19» التي أرخت بظلال ثقيلة على الاقتصاد الصيني بين 2020 و2022.

كما لايزال الاقتصاد الصيني يرزح تحت وطأة أزمة عقارية، ويواجه مديونية على مستوى الحكومات المحلية واستهلاكاً داخلياً راكداً وفرطاً في قدرات الإنتاج.