محكمة أميركية تقضي بحق استرداد الرسوم الجمركية

تلقت الإدارة الأميركية صفعة أخرى في النزاع القانوني بشأن رسومها الجمركية، حيث أصدر قاضٍ في محكمة التجارة الدولية الأميركية في نيويورك، حكماً يقضي بأحقية المستوردين في استرداد الرسوم الجمركية التي دفعوها بالفعل، والتي أعلنت المحكمة العليا الأميركية أخيراً عدم قانونيتها. وكانت المدعية في القضية شركة من ولاية تينيسي.

واستناداً إلى قانون طوارئ صدر عام 1977، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعرفات جمركية على عشرات الدول دون موافقة الكونغرس منذ بداية ولايته الثانية. وفي حكم تاريخي صدر الشهر الماضي، أعلنت المحكمة العليا عدم قانونية تلك التعرفات.