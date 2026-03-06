أرنولد شوارزنيغر مرشح لعضوية «نادي مشاهير كاليفورنيا»

في النهاية رشح حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، أرنولد شوارزنيغر، لعضوية «نادي مشاهير كاليفورنيا»، على الرغم من أن الأمر استغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً. وأعلن نيوسوم عن إدراج اسم حاكم الولاية السابق، إلى جانب ثمانية آخرين «يمثلون أفضل ما في روح كاليفورنيا»، الثلاثاء الماضي، بعد نحو ستة أشهر من غياب اسم شوارزنيغر بشكل واضح عن قائمة المرشحين الأولية التي عرضها الحاكم في حفل استقبال.

وأُطلق «نادي مشاهير كاليفورنيا» في عام 2006 لتكريم شخصيات الولاية التي صنعت التاريخ، وجسدت روح الابتكار في الولاية، وأحدثت تغييراً في الولاية وأميركا والعالم.

ويتم اختيار المكرّمين سنوياً من قبل حاكم الولاية وزوجته، تقديراً لإنجازاتهم في مجالات الفنون والأعمال والترفيه والطعام والأدب والموسيقى، والخدمة العامة والعلوم والرياضة.

وبالنسبة لأعضاء إدارة الحاكم الجمهوري السابق الذين توقعوا تكريمه، أثار حذف اسمه الصيف الماضي، تساؤلات حول ما إذا كان ذلك قد تأثر بمعارضة شوارزنيغر لمناورة نيوسوم لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية. وشوارزنيغر الذي أنشأ «نادي المشاهير» عندما كان في منصبه، عارض إعادة التقسيم صراحة.

وشوارزنيغر بطل العالم في كمال الأجسام ورجل الأعمال الذي شغل منصب حاكم ولاية كاليفورنيا من 2003 إلى 2011، يتصدر قائمة الدفعة الـ19 من «نادي المشاهير». ومنذ إنشائها في عام 2006، يتم اختيار المرشحين من قبل حاكم الولاية وزوجته.

ووافق الناخبون في النهاية على خطة نيوسوم لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في انتخابات خاصة أجريت في نوفمبر الماضي. والآن بعد ثلاثة أشهر، أشاد نيوسوم بسلفه في بيان، باعتباره «شخصية فريدة في تاريخ كاليفورنيا»، قائلاً إنه يجسد «وعد ولاية كاليفورنيا بالفرص».

وقال نيوسوم: «من بدايات متواضعة، بنى نفسه ليصبح بطل العالم في كمال الأجسام، وأيقونة (هوليوود)، ورجل أعمال ناجحاً، وناشطاً بيئياً، ورائداً في الأعمال الخيرية، ومؤلف كتب، والحاكم الـ38 لولاية كاليفورنيا».

ومن بين الشخصيات البارزة الأخرى التي تم تكريمها نجمة «هوليوود» والناشطة الإنسانية، جيمي لي كورتيس، والسباحة لمسافات طويلة والمديرة الرياضية، جانيت إيفانز، إضافة إلى الشيف نوبويوكي ماتسوهيسا، الذي شارك في تأسيس إمبراطورية مطاعم «نوبو».

من جهتها، قالت زوجة حاكم كاليفورنيا الحالي، جينيفر سيبل، إن المكرّمين «يذكروننا بأن الابتكار والشجاعة يزدهران عندما يرفع الناس من حولهم معنوياتهم». وأضافت في بيان: «بفضل علاقاتهم الوثيقة بلوس أنجلوس، المدينة التي لايزال تأثيرها وخيالها يشكلان الثقافة في جميع أنحاء العالم، فإن قصصهم لا تحتفي بالإنجازات الفردية فحسب، بل تعكس أيضاً قدرة كاليفورنيا على الإلهام وفتح الأبواب، وإعادة تصور ما هو ممكن للأجيال المقبلة».

وسيتم تكريم الشخصيات المختارة لعام 2026 في مقر ولاية كاليفورنيا في 19 مارس الجاري، خلال حفل يقام في متحف عاصمة الولاية، ساكرامنتو. عن «بوليتيكو»