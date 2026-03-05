مظاهرات جديدة في فنزويلا للمطالبة بالإفراج عن مادورو وزوجته

شهدت العاصمة الفنزويلية كاراكاس، مجدداً، تظاهرات لأنصار الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، وذلك بعد شهرين من اعتقالهما من قبل الولايات المتحدة.

وتجمع عدد كبير من مؤيدي «الحركة التشافيزية» والحكومة السابقة في شوارع العاصمة، أول من أمس، رافعين أعلام فنزويلا وصور مادورو وزوجته، مطالبين بـ«الإفراج الفوري» عنهما.

وتأتي هذه المظاهرات في وقت حاسم تشهد فيه الأزمة الفنزويلية تطورات سياسية وقانونية مهمة، حيث إن الرئيس وزوجته لايزالان محتجزين في الولايات المتحدة في انتظار سير قضية جنائية تتعلق بتهم مرتبطة بالمخدرات، وقد طلب محامي مادورو أخيراً إسقاط القضية بسبب خلاف قانوني حول تمويل دفاعه القانوني، في خطوة قد تؤثر في مجريات المحاكمة.

وتتولى نائبة الرئيس السابقة ديلسي رودريغيز رئاسة فنزويلا مؤقتاً منذ اعتقال مادورو، في ظل محاولات للحفاظ على الاستقرار وإدارة الشؤون الداخلية، بينما تواجه ضغوطاً من واشنطن لإجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية.