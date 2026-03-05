ألمانيا تدفع نحو حل سريع لنزاع الرسوم الجمركية مع واشنطن

يدفع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، باتجاه إنهاء سريع لنزاع الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال ميرتس عقب لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن، أول من أمس، إنه طلب بشكل عاجل من ترامب إبرام اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مضيفاً أن حالة عدم اليقين التي سببتها الخلافات حول الرسوم الجمركية تُلقي بظلالها على الصناعة على جانبي الأطلسي.

وأضاف ميرتس أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه العام الماضي، ينبغي توقيعه وتنفيذه «في أسرع وقت ممكن»، مشيراً إلى أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق مقنع ومستقر مع الولايات المتحدة، فإن ذلك سيشكل دفعة قوية للعلاقات عبر الأطلسي. وذكر ميرتس أن ترامب لفت إلى وجود «عجز طفيف في الميزان التجاري» في تبادل السلع على حساب الولايات المتحدة.

وفي المقابل، أوضح ميرتس، أن هناك عجزاً أكبر بكثير في ميزان الخدمات بين أوروبا والولايات المتحدة، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يفكر حتى الآن في فرض رسوم خاصة على هذه الخدمات التي تقدّمها الولايات المتحدة في أوروبا.

وتصاعد نزاع الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مجدداً، بعد أن حظرت المحكمة العليا الأميركية على ترامب فرض رسوم على الواردات من العديد من الدول بموجب قانون الطوارئ. وعقب ذلك أعلن الرئيس الأميركي أنه يريد الآن السعي إلى طرق أخرى لمواصلة فرض رسومه الجمركية.