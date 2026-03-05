بريطانيا تُعلق منح تأشيرات الدراسة لمواطني 4 دول

أوقفت بريطانيا منح تأشيرات الدراسة لمواطني أربع دول وتأشيرات العمل للأفغان، مستخدمة ما ‌أسمته «مكابح الطوارئ» ​للحد من ارتفاع طلبات اللجوء. وقالت وزيرة الداخلية، شابانا محمود، إن طلبات اللجوء المقدمة من طلاب أفغانستان والكاميرون وميانمار والسودان، قفزت بأكثر من خمسة أمثال بين عامي 2021 و2025، مشيرة إلى أن طلبات اللجوء من الأفغان الحاصلين على تأشيرات عمل تفوق الآن عدد التأشيرات الصادرة. وأكدت محمود في بيان: «ستواصل بريطانيا توفير الملاذ للفارين من الحروب والاضطهاد، لكن يجب ألا يُساء استخدام نظام التأشيرات». وتابعت: «لهذا السبب ‌أتخذ قراراً لم يحدث من قبل برفض منح تأشيرات لحاملي ‌تلك الجنسيات الذين يسعون إلى استغلال كرمنا».