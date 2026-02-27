تضاؤل الآمال في العثور على ناجين من فيضانات البرازيل

لقي عشرات الأشخاص مصرعهم، وفُقد آخرون في فيضانات وانزلاقات تربة نجمت عن أمطار غزيرة في جنوب شرق البرازيل، حيث تحوّلت الطرق إلى أنهار جارفة، ما تسبب في انزلاقات للتربة وسيول اجتاحت منازل بقاطنيها.

وقال أفراد الإطفاء لوكالة «فرانس برس» إنه من غير المرجح العثور على ناجين، وسط توقعات بهطول مزيد من الأمطار الغزيرة في جويز دي فورا حتى نهاية الأسبوع.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، فإن الأمطار المتساقطة في فبراير هي الأكثر غزارة خلال شهر واحد في تاريخ جويز دي فورا، المدينة البالغ عدد سكانها نحو 540 ألف نسمة. وشهدت البرازيل في السنوات الأخيرة سلسلة كوارث مرتبطة بظواهر مناخية متطرفة.