فيضانات تغمر مناطق في «بالي» الإندونيسية

شهدت مناطق واسعة في الجزء الجنوبي من جزيرة بالي السياحية في إندونيسيا، بما في ذلك ليجيان وكوتا القريبة من دينباسار، هطول أمطار غزيرة متواصلة منذ ليلة السبت الماضي، ما أدى إلى فيضانات واسعة النطاق.

وأدت الأمطار إلى ارتفاع منسوب المياه في نهر توكاد ماتي وتجاوزته، ما تسبب في فيضانات داخل مناطق سكنية وطرقات رئيسة في ليجيان وكوتا.

وغمرت المياه الطريق الرئيس في ليجيان، كما أغلقت حركة المرور، بعد أن أصبح من الصعب عبوره حتى للمشاة.

وساعدت فرق الطوارئ سياحاً أجانب كانوا عالقين في بعض فنادق وفلل بالي بسبب ارتفاع منسوب المياه، حيث بلغ منسوب مياه الفيضانات 80 سنتمتراً في بعض مناطق الجزيرة.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية والمناخ تحذيراً بحدوث أمطار متوسطة إلى غزيرة على بالي، ما يعزز احتمالية استمرار الفيضانات.

وحثت وكالة إدارة الكوارث في بالي السكان على ضرورة توخي الحيطة والحذر، والانتباه للتحذيرات.

وقال رئيس الوكالة، إي جيدي بهوسانا، إنه ينبغي على السكان القاطنين على طول نهر توكاد مراقبة تنبيهات صفارات الإنذار وارتفاع منسوب المياه عن كثب.