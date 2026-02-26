جدل في اليابان حول «هدايا تاكايتشي»

أثارت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، جدلاً، إثر تقديمها هدايا لنواب من حزبها في أعقاب الفوز الساحق المسجل في الانتخابات التشريعية، في مطلع فبراير الجاري.

وأكدت تاكايتشي أن قيمة الهدايا، بما فيها رسوم النقل والضرائب، تناهز نحو 30 ألف ين (193 دولاراً) للشخص الواحد، وهي دفعت من صندوق لأموال مجمعة من الفرع المحلي للحزب في منطقة نارا الذي تديره.

وتعد هذه المسألة شديدة الحساسية في اليابان، بعد فضيحة «الصناديق السوداء» التي هزّت الحزب في 2023.

ويحظر القانون الياباني بشأن التمويل السياسي على الأفراد تقديم هبات لمرشحين لوظائف عامة، لكن الأحزاب السياسية، بما فيها فروعها المحلية، مخوّلة القيام بذلك.