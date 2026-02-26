ترامب يشيد بـ «العصر الذهبي لأميركا» في خطاب حالة الاتحاد

تفاخر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بإنجازاته الاقتصادية خلال أطول خطاب عن حالة الاتحاد في تاريخ الولايات المتحدة، وقال إنه دشّن «عصراً ذهبيا ‌لأميركاً» في محاولة منه لإضفاء هالة من ​النجاح في لحظة حرجة تمر بها رئاسته.

وجاء الخطاب - الذي استمر نحو ساعة و47 دقيقة، محطماً الرقم القياسي الذي سجله العام الماضي لأطول خطاب يدلي به رئيس أمام الكونغرس - في وقت تراجعت فيه شعبية ترامب، مع تزايد إحباط الناخبين قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل.

واستجابة لدعوات زملائه في الحزب الجمهوري، القلقين من احتمال خسارة أغلبيتهم في الكونغرس هذا العام، ركّز ترامب خلال الساعة الأولى من خطابه الذي بثه التلفزيون أول من أمس، على الاقتصاد، قائلاً إنه كبح جماح التضخم، ورفع سوق الأسهم إلى مستويات قياسية، ووافق على تخفيضات ضريبية شاملة، وخفض أسعار الأدوية.

لكن من غير الواضح ما إذا كانت تلك التقديرات الوردية ستهدئ من غضب الأميركيين من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وسعى ترامب لتحميل سلفه الديمقراطي جو بايدن مسؤولية ارتفاع الأسعار، لكن استطلاعات للرأي تظهر أن الناخبين يحملون ترامب المسؤولية، ويرون أنه لم يفعل ما يكفي للتخفيف من وطأة أزمة كلفة المعيشة، التي ركز عليها خلال حملته الانتخابية.

وقال بعد صعوده إلى المنصة وسط هتافات «أميركا، أميركا» من أعضاء الكونغرس المنتمين للحزب الجمهوري: «أمتنا عادت.. أكبر وأفضل وأغنى وأقوى من أي وقت مضى».