لارا ترامب لا تستبعد ترشح أفراد عائلة الرئيس لمناصب سياسية

لم تستبعد مقدمة البرامج على قناة «فوكس نيوز»، لارا ترامب، أي طموحات سياسية لعائلة الرئيس الأميركي. وخلال ظهورها في برنامج «بود فورس وان»، الذي تبثه صحيفة «نيويورك بوست» على قناتها، قالت زوجة ابن الرئيس إريك ترامب، إن الترشح للرئاسة أو الكونغرس في المستقبل هو «شيء أعتقد أنه قد يثير اهتمام الكثيرين من أفراد العائلة».

وأضافت لارا في تعليقات نشرت أخيراً: «أعلم أن الديمقراطيين سيحبون سماع ذلك.. إنه قد لا ينتهي الأمر عند دونالد ترامب فقط». وتابعت: «لكنني أعتقد أن التوقيت يجب أن يكون مناسباً لنا جميعاً».

وجاء ردها بعد أن سألت المذيعة ميراندا ديفاين، عما إذا كان أبناء الرئيس، إريك ترامب، ودونالد ترامب جونيور، أو لارا نفسها قد فكروا يوماً في الترشح للرئاسة.

مجلس الشيوخ

وقالت لارا إنها فكرت سابقاً في الترشح بشكل منفصل لمجلس الشيوخ، بما في ذلك في ولاية كارولينا الشمالية خلال انتخابات 2022، والانتخابات النصفية المقبلة هذا العام، إضافة إلى فلوريدا بعد انتقالها إلى الولاية مع عائلتها. وأضافت: «لقد راقبته (الرئيس دونالد ترامب) على مدار الـ11 عاماً الماضية، تقريباً 12 عاماً الآن، وشاهدت التأثير الذي تمكن من إحداثه في حياة الناس»، مضيفة: «إنه أمر مذهل»، مؤكدة أن الرئيس «تعامل مع مشكلات صعبة للغاية»، ورأت «الشيء الإيجابي الذي يمكن القيام به».

وتابعت لارا: «لقد ألهمني ذلك حقاً، وأعتقد أنه ألهم كل فرد في عائلتنا، لدرجة أنني فكرت في الترشح لمقعد في مجلس الشيوخ، لذلك لن أقول أبداً لا لأي شيء».

وأكدت أنها «ستفكر في شيء ما إذا كان التوقيت مناسباً»، مضيفة: «لا أعرف ماذا سيكون ذلك وما هي الفرص التي قد تنتظرني».

وعندما سُئلت عن رد فعل الرئيس على احتمال ترشحها، أجابت لارا: «لا أعتقد أنني حظيت بداعم أكبر من والد زوجي في الترشح لمقعد في مجلس الشيوخ». وقالت: «في الواقع، لدرجة أنه كان يتصل بي مرات عدة في الأسبوع مع عدد من الأشخاص من خلفيات مختلفة ليقول: (هذا الشخص يعتقد أنك ستكونين رائعة. عليك أن تفعلي ذلك».

منصب الرئاسة

ولم يشر دونالد ترامب جونيور، ولا إريك ترامب، إلى ما إذا كانا ينويان الترشح لمنصب الرئاسة في المستقبل، لكن يبدو أن كلاً منهما يُبقي خياراته مفتوحة.

وقال دونالد ترامب جونيور، في مايو الماضي، عن ترشحه للرئاسة مستقبلاً: «لا أعرف، ربما يوماً ما، كما تعلمون، ستأتي تلك الدعوة».

وأضاف: «أعتقد أن والدي قد غير الحزب الجمهوري حقاً، ومهما كانت الطريقة التي يُنظر إليها، فإن الحزب أصبح الآن حزب أميركا أولاً»، في إشارة إلى «حركة لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى» التي يقودها والده. عن «ديلي ميرور»

طريق سهل

قال إريك ترامب ابن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه يرى طريقاً «سهلاً» أمام عائلته للبقاء في السلطة، حيث ألمح إلى سعيه لتولي منصب سياسي بمجرد انتهاء ولاية والده في البيت الأبيض.

وأضاف لصحيفة «فاينانشال تايمز»: «السؤال الحقيقي هو: هل تريد أن تجلب أفراداً آخرين من عائلتك إلى هذا الأمر؟»، وفي المقابل، طرح الرئيس مراراً فكرة ترشيح نائب الرئيس، جي دي فانس، ووزير الخارجية، ماركو روبيو، في انتخابات 2028.

. لارا ترامب أكدت أنها تحظى بدعم والد زوجها في الترشح لمقعد في مجلس الشيوخ.