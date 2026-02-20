المؤبد لرئيس كوريا الجنوبية السابق

حُكِم على الرئيس الكوري الجنوبي السابق، يون سوك يول، أمس، بالسجن مدى الحياة على خلفية إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في أواخر عام 2024، وقال القاضي، جي غوي يون، من محكمة سيؤول المركزية خلال تلاوته الحكم: «نحكم على يون بالسجن مدى الحياة» لإدانته بقيادة تمرّد، وبذلك أفلت الزعيم المحافظ السابق من عقوبة الإعدام التي طالبت بها النيابة العامة، وفي خطاب مفاجئ، مساء الثالث من ديسمبر 2024، أعلن يون سوك يول الأحكام العرفية، وأمر الجيش باقتحام الجمعية الوطنية، إلا أن عدداً كافياً من النواب تمكنوا من دخول القاعة التي كانت محاصرة بالجنود، وأصدروا قراراً ضد هذا الاستيلاء على السلطة، ما أجبر الرئيس آنذاك على التراجع.