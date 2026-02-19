انهيار في مبنى عسكري روسي يودي بحياة 3 أشخاص

أعلن حاكم منطقة لينينغراد، ألكسندر دروزدينكو، مصرع ثلاثة أشخاص، إثر انهيار جزء من مبنى داخل منشأة عسكرية في بلدة سيرتولوفو الواقعة شمال سانت بطرسبرغ.

وكانت قناة «ماش» الروسية على تطبيق «تيليغرام»، أفادت في وقت سابق بوقوع انفجار داخل مبنى يتبع الشرطة العسكرية، دون أن تتضح أسبابه.

وذكر دروزدينكو، عبر قناته الرسمية على «تيليغرام»، أنه بعد الانتهاء من إزالة الأنقاض من موقع الانهيار، تم انتشال جثث ثلاثة ضحايا من تحت الركام. كما أشار إلى أنه أصدر توجيهاته للأجهزة الأمنية لتقديم الدعم اللازم للجيش في عمليات رفع الأنقاض وإنقاذ المصابين، مؤكداً أن التحقيقات لاتزال جارية لكشف ملابسات الحادث.

من جهتها، أفادت «قناة 78» الإخبارية، نقلاً عن مصدر مطلع، بأن أحد الضحايا توفي بعدما سُحق بلوح خرساني، فيما واصل رجال الإنقاذ جهودهم لانتشال جثتين أخريين. كما بثت القناة صورة تُظهر مبنى يُعتقد أنه مقر الشرطة العسكرية بعد الانفجار، وقد بدا جزء من سقفه منهاراً.