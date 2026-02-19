ملك الدنمارك يتضامن مع غرينلاند في زيارة رسمية

بدأ الملك الدنماركي فريدريك العاشر، أمس، زيارة رسمية إلى غرينلاند، تستغرق ثلاثة أيام، وفق ما أفاد القصر الملكي، في بادرة دعم للإقليم الدنماركي ذي الحكم الذاتي، وسط مطامع الرئيس الأميركي دونالد ترامب المعلنة بالاستيلاء عليه.

وأدت تهديدات ترامب بالسيطرة على الجزيرة القطبية الشاسعة والغنية بالمعادن، ولو استلزم الأمر استخدام القوة، إلى توتر في العلاقات بين واشنطن والدنمارك، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وكان القصر الملكي الدنماركي، أعلن عن هذه الزيارة في أواخر يناير الماضي، حين أعرب الملك فريدريك البالغ 57 عاماً عن تضامنه مع الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة.