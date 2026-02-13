تلاسُن بين المدعية العامة الأميركية وأعضاء لجنة استماع في الكونغرس

في تبادل حاد للكلمات خلال جلسة استماع في الكونغرس الأميركي، وجهت المدعية العامة الأميركية، بام بوندي، إهانة إلى رئيس الجلسة.

وتشاجر رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، النائب الجمهوري جيم جوردان، مع بوندي، في حين كان نائب آخر يحاول طرح أسئلة.

وفقدت بوندي صبرها وصرخت: «لا تخبرني بأي شيء أيها المحامي الفاشل!».

وقالت: «أنت حتى لست محامياً»، قبل أن يقاطعها رئيس الجلسة.

وتواجه بوندي أسئلة من المشرعين حول تعامل وزارة العدل مع الملفات المتعلقة بقضية جيفري إبستين، التي كشفت معلومات خاصة حساسة عن الضحايا على الرغم من جهود حجبها.

جاء هذا التلاسن بعد أن استخدمت النائبة الديمقراطية، زوي لوفغرين، وقتها لتسليط الضوء على عدة رسائل بريد إلكتروني تم الكشف عنها في ملفات القضية، والتي يبدو أنها تشير إلى تورط آخرين، وسألت المدعية العامة عما إذا كانت ستفتح تحقيقات.

وردت بوندي قائلة: «سننظر في أي قضية تتعلق بأي ضحية وسنحقق فيها»، مضيفة: «سننظر في أي شيء»، لكن بوندي سرعان ما رفعت نبرة صوتها وهي تتهم لوفغرين باستغلال الوقت المخصص لها للاستجواب.

ويطالب المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون بإجراء تحقيقات متابعة في عدد من الأفراد الذين كانوا على صلة بالقضية، لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي أصدر العام الماضي مذكرة تفيد بأنه لن يتم توجيه اتهامات لأي شخص آخر، كما أظهرت مراجعة، أجرتها وكالة «أسوشيتد برس»، لسجلات وزارة العدل الداخلية أن المحققين لم يعثروا سوى على أدلة ضئيلة على أن إبستين كان يقود شبكة تخدم رجالاً نافذين، ولم يواجه أي منهم رسمياً أي تهم أو اتهامات بارتكاب مخالفات.

وقالت بوندي: «إنهم يحاولون صرف الانتباه عن كل الإنجازات العظيمة التي حققها دونالد ترامب»، رداً على مقطع فيديو قديم لترامب وإبستين، قائلة إن من «السخف» أن يسألها النائب الديمقراطي، تيد ليو، عما إذا كانت ستحقق في علاقات ترامب مع إبستين.

وأثناء جلسة الكونغرس، قدمت بوندي دفاعاً واسع النطاق ومتحمساً استمر عدة دقائق عن ترامب، وصورت نفسها على أنها المدافعة الرئيسة عن الرئيس، وتجاهلت دورها الفعلي كونها مسؤولة عن إنفاذ القانون في البلاد.

وقالت المدعية العامة: «أنت تجلس هنا وتهاجم الرئيس، وأنا لن أقبل ذلك ولن أتحمله»، خلال خطاب مطول أشادت فيه بالرئيس بسبب الارتفاع الأخير في مؤشر «داو جونز» الصناعي.

عن «أيرش ستار»

