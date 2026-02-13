زوجة حاكم كاليفورنيا تنتقد «حرباً مروعة على النساء»

انتقدت جينيفر نيوسوم، زوجة حاكم ولاية كاليفورنيا، الصحافيين بمؤتمر صحافي عُقد في ساكرامنتو حول تنظيم الأسرة، واتهمت الصحافيين، ومعظمهم من النساء، بشن «حرب مروعة على النساء» لعدم طرحهم أسئلة ذات صلة بالموضوع.

وكان هذا الهجوم جزءاً من حملة إعلامية شنتها جينيفر نيوسوم، بعد أن ظهرت زوجة حاكم كاليفورنيا في مقال في مجلة «ماري كلير»، ناقش زواجها وأفلامها الوثائقية، إضافة إلى قول زوجها إنها ستكون سيدة أولى «استثنائية»، في حين يواصل زوجها، غافين نيوسوم، التلميح إلى ترشحه للرئاسة.

وقال نيوسوم: «أعتقد أنها ستكون استثنائية في هذا الدور، حتى لو تزوجت شخصاً آخر وترشح لهذا المنصب، لذا انسوا أمري، هذا كل ما أقوله».

وظهر الزوجان معاً في مؤتمر صحافي، أول من أمس، لإعلان «تشريع عاجل» لمنح 90 مليون دولار لمنظمة تنظيم الأسرة، بعد الخفض الذي أقره الرئيس دونالد ترامب في مشروع التمويل الفيدرالي للمنظمة غير الربحية المعنية برعاية الأمومة.

لكن زوجة الحاكم فرضت نفسها في جلسة الأسئلة والأجوبة لتوبخ الصحافيين على طرحهم أسئلة حول موضوعات مثل مشروع القطار السريع المضطرب وزيارة زوجها لمؤتمر ميونيخ للأمن.

وقالت جينيفر: «أجد أنه من غير المعقول أن لدينا منظمة لتنظيم الأسرة، وأن النساء يشكلن 51% من السكان، ومعظم هذه الأسئلة.. بل كل هذه الأسئلة كانت حول قضايا أخرى».

وأضافت: «هذا يحدث مراراً، ونحن نتساءل لماذا لدينا حرب مروعة على النساء في هذا البلد وهؤلاء الرجال يفلتون من العقاب، لأنكن (مخاطبة الصحفيات) لا تبدون مهتمات».

ولم تلقَ هذه التوبيخات قبولاً لدى مراسلة قناة «كي سي آر إيه» ورئيسة نادي الصحافة في ساكرامنتو، آشلي زافالا، التي قالت في مقطع فيديو لاحق إن الأسئلة في المؤتمرات الصحافية غالباً ما تكون خارج الموضوع.

وأوضحت زافالا: «مثل هذه المناسبات تكون إحدى الفرص القليلة التي تتاح فيها للصحافيين في كاليفورنيا فرصة طرح أسئلة على الحاكم غافين نيوسوم، وفي كثير من الأحيان، في مثل هذه الأجواء، تكون الأسئلة خارج الموضوع».

إلى ذلك، تطرقت زوجة نيوسوم في مقابلتها الموسعة مع مجلة «ماري كلير» إلى ماضيها في «هوليوود» وتاريخ عائلتها وآرائها حول إدارة ترامب، مع اقتباسات من زوجها وصديقة العائلة النائبة نانسي بيلوسي وصديقتها القديمة ليلي ريزنفلد.

وأعربت عن رأيها في ما يتعلق بأن تصبح سيدة أميركا الأولى.

وقالت: «يبدو الأمر مبكراً للغاية، لكن من المهم أيضاً الوقوف في وجه التحديات في بلدنا، لذا من الواضح أنني أؤيد ذلك»، وأكدت جينيفر نيوسوم أن منصب السيدة الأولى يعتبر «منصة رائعة».

وتدير زوجة حاكم كاليفورنيا منظمتين غير ربحيتين، هما: «مشروع التمثيل» و«مشروع شركاء كاليفورنيا»، وتركز المنظمتان على قضايا مثل التمييز ضد النساء والمساواة في الأجور.

وتنشر جينيفر نيوسوم مقاطع فيديو عن العناية الذاتية على منصة «إنستغرام»، مثل مقطع يقترح على زملائها «المتعاطفين» أن يمشوا، ويأكلوا طعاماً طازجاً، ويناموا بما يكفي للتعامل مع الانقسام السياسي.

عن «نيويورك بوست»

