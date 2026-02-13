الصين تخفض الرسوم على منتجات الألبان الأوروبية

أعلنت الصين أنّها ستخفّض الرسوم الجمركية على بعض منتجات الألبان الأوروبية، اعتباراً من اليوم، لكنها ستواصل فرض رسوم «مضادة للدعم» تصل إلى 11.7% لمدة خمس سنوات.

يأتي هذا التخفيض في سياق التهدئة بين الصين وأوروبا في ظلّ توقيع عدد من الاتفاقات، في الأشهر الماضية، التي طالت سلعاً عدة.

ومع ذلك، سيتواصل فرض بعض الرسوم «المضادة للدعم»، التي تراوح بين 7.4 و11.7%، ووفق وزارة التجارة الصينية فإن السبب وراء ذلك أن «بعض منتجات الألبان القادمة من الاتحاد الأوروبي كانت مدعومة، ما تسبب في أضرار جسيمة لصناعة الألبان في الصين».