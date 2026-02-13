«واتس أب» يندّد بمحاولة روسيا حظر تشغيله بالكامل

ندد تطبيق المراسلة «واتس أب»، بمحاولة السلطات الروسية حظر تشغيله، من أجل إجبار المستخدمين على الانتقال إلى خدمة منافسة تسيطر عليها الحكومة.

وجاء في منشور للتطبيق على منصة «إكس»: «حاولت الحكومة الروسية حظر تطبيق (واتس أب) بشكل كامل، من أجل دفع الناس نحو تطبيق خاضع للرقابة، مملوك من الدولة (الروسية)».

وأضاف التطبيق، التابع للمجموعة الأميركية «ميتا» في منشور: «السعي لحرمان أكثر من 100 مليون مستخدم من الاتصالات الخاصة والآمنة، خطوة إلى الوراء لا يمكن إلا أن تقلل من سلامة الناس في روسيا»، مؤكداً: «نواصل بذل كل ما في وسعنا لإبقاء المستخدمين على اتصال».

وفي وقت سابق من الأسبوع، سعت الحكومة الروسية إلى التضييق على تطبيق «تليغرام» للمراسلة.

وفرضت هيئة مراقبة الإنترنت قيوداً على التطبيق على خلفية اتهامات بارتكاب مخالفات.

وتهدّد موسكو منصات إنترنت مختلفة بقيود كبرى، أو بحظر تام، إذا لم تمتثل للقوانين الروسية.

وتنص هذه القوانين على تخزين بيانات المستخدمين الروس في البلاد، وبذل جهود للاستغناء عن منصات تُستخدم وفق موسكو «لأغراض إجرامية وإرهابية».

ويعد تطبيق «تليغرام»، الذي أسسه الروسي بافيل دوروف، الحاصل على الجنسية الفرنسية، واحداً من أكثر خدمات المراسلة شعبية في روسيا إلى جانب «واتس أب».

وقال دوروف في منشور عبر قناته على «تليغرام»: «تقييد حرية المستخدمين ليس الحل الصحيح أبداً».