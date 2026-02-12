«غوغل» تصدر سندات تُستحق بعد 100 عام

تعتزم شركة «ألفابت»، المالكة لـ«غوغل»، إصدار سندات تُستحق بعد 100 عام، في إطار تعزيز استثماراتها الضخمة في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وفقاً لبيانات نشرتها وكالة «بلومبيرغ»، وتهدف الشركة العملاقة بالإجمال إلى جمع نحو 20 مليار دولار، بحيث يكون جزء كبير منها عبر إصدار سندات تُستحق في فبراير 2126، مع حرص المقرضين على الاستفادة من ثورة الذكاء الاصطناعي. ولم ترد «ألفابت» على طلب للتعليق، وتستثمر «ألفابت» مع منافسيها، مثل «أمازون» و«ميتا» و«مايكروسوفت»، مبالغ طائلة في البنية التحتية الداعمة لتقنية الذكاء الاصطناعي، إلا أن ردود فعل السوق كانت متباينة، حيث أبدى مستثمرون قلقهم من تجاوز الإنفاق الحد المعقول.