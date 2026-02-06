محو وجه ميلوني عن جدارية

مُحيت صورة لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، عن ‌وجه لوحة جدارية في كنيسة بوسط روما، بأمر من كبير مسؤولي الأبرشية، وذلك في أعقاب ضجة سياسية ودينية.

وكانت عملية ترميم قد وضعت رسماً على أحد الوجهين في جدارية تصور «ملاكين» في كنيسة القديس لورانس في لوتشينا، بالقرب من مقر الحكومة، مطابقاً - تقريباً - لوجه السياسية اليمينية ميلوني (49 عاماً) وهي أول رئيسة وزراء لإيطاليا. ورصدت صحيفة «لا ريبوبليكا» المنتمية لتيار يسار الوسط، ​الصورة السبت الماضي، ما أثار غضب ​شخصيات المعارضة واستياء ​الكاردينال بالدو رينا، النائب العام لبابا الفاتيكان على أبرشية ‌روما.