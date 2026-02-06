ترامب: رئيس «الاحتياطي» الجديد متفهم الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه ما كان ليختار كيفن وارش رئيساً جديداً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، لو لم يكن الأخير متماشياً مع خفض أسعار الفائدة.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة «إن بي سي نيوز»، إن وارش يتفهم رغبته في خفض أسعار الفائدة، مضيفاً: «لكنني أعتقد أنه يريد ذلك على أي حال».

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن وارش ما كان ليتم اختياره لهذا المنصب لو كان يسعى لرفع أسعار الفائدة.

وأعرب ترامب مراراً عن تفضيله خفض أسعار الفائدة، منتقداً رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي، جيروم باول، لعدم القيام بذلك بشكل أكثر فعالية. وفي مقابلته، وصف ترامب أسعار الفائدة الحالية بأنها «مرتفعة جداً». وخفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة ثلاث مرات العام الماضي، لكنه أحجم عن المضي في ذلك في يناير الماضي، في ظل سعي صناع السياسة النقدية لتحقيق التوازن بين مخاطر التضخم ومخاوف سوق العمل. وقد يواجه وارش صعوبة في عملية المصادقة عليه في مجلس الشيوخ، وسط مخاوف متزايدة بشأن استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» عن الضغوط السياسية. وتعهد السيناتور الجمهوري توم تيليس، عضو لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ، أخيراً بمعارضة المصادقة على مرشحي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومنهم الرئيس المقبل، إلى حين انتهاء تحقيق وزارة العدل مع باول. وأثارت محاولة ترامب المستمرة لعزل عضو مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، ليزا كوك، والتحقيق مع باول بشأن تكاليف تجديد مقر البنك المركزي، مخاوف بشأن استقلالية المؤسسة عن السياسة.