أستراليا تخصص 50 مليون دولار مساعدات لأفغانستان

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، أن حكومتها ستقدم 50 مليون دولار مساعدات إنسانية جديدة لأفغانستان لدعم المجتمعات الضعيفة بمختلف أنحاء البلاد. وقالت إن التمويل يهدف إلى مساعدة الأسر الأفغانية على التكيف مع الأزمة الإنسانية والاقتصادية المستمرة التي تؤثر في سبل العيش بالمناطق الحضرية والريفية على حد سواء، حسب ما ذكرت وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس. وأضافت وونغ، أن المساعدات ستركز بشكل كبير على دعم النساء والفتيات، كما تعزز أيضاً برامج الأمن الغذائي للملايين الذين يواجهون الجوع خلال ظروف الشتاء القاسية، مشيرة إلى أنه سيتم توزيع المساعدات من خلال منظمات إنسانية دولية موثوقة.