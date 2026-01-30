«لوك أويل» الروسية تبيع أصولاً لشركة أميركية

أعلنت شركة النفط الروسية العملاقة «لوك أويل»، التي فرضت عليها واشنطن عقوبات على خلفية الحرب في أوكرانيا، أنها وقّعت اتفاقية مع شركة «كارلايل غروب» الأميركية لبيع أصولها في الخارج.

وأفادت ثاني أكبر شركة نفطية روسية، في بيان، أمس، أنها «وقّعت اتفاقية مع شركة الاستثمارات الأميركية (كارلايل) لبيع شركة (لوك أويل) الدولية المحدودة»، مشيرة إلى أن الصفقة لا تشمل أصولها في كازاخستان.

وأضافت «لوك أويل» أن الاتفاق لايزال مرهوناً بموافقة الخزانة الأميركية، موضحة أنها اضطرت إلى بيع أصولها الخارجية «بسبب القيود التي فرضتها بعض الدول عليها»، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.