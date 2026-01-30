ماسك يتطلع لطرح أسهم «سبايس إكس» للاكتتاب تزامناً مع حدث فلكي نادر وعيد ميلاده

تتطلع شركة «سبايس إكس» للاستكشاف والنقل الفضائي لطرح أسهمها للاكتتاب العام، في منتصف يونيو المقبل، وفق ما ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز»، وذلك تزامناً مع حدث فلكي نادر، إضافة إلى تاريخ عيد ميلاد مؤسسها إيلون ماسك، الذي يسعى لجمع مبلغ قياسي قدره 50 مليار دولار.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن الشركة تخطط لطرح أسهمها في البورصة مع ظهور كوكبَي المشتري والزهرة متقاربين جداً في السماء، وهو اقتران سيحدث للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، يومَي الثامن والتاسع من يونيو 2026.

وهذا الموعد، الذي أشار التقرير إلى أنه قابل للتغيير، قريب أيضاً من تاريخ 28 يونيو، وهو يوم عيد ميلاد ماسك الـ54، وتسعى «سبايس إكس» إلى جمع ما يصل إلى 50 مليار دولار بقيمة سوقية تبلغ 1.5 تريليون دولار، بحسب «فايننشال تايمز»، وهذا التوقيت غير المعتاد لطرح اكتتاب عام، يؤكد سجل ماسك في مزج اهتماماته الشخصية بقراراته التجارية، ففي عام 2018، غرد إيلون ماسك عن نيته تحويل «تيسلا» إلى شركة خاصة بسعر 420 دولاراً للسهم الواحد، في إشارة إلى مصطلح «رقم 420» الذي يستخدم للدلالة على استهلاك القنب.

وعارض ماسك سابقاً طرح أسهم «سبايس إكس» للاكتتاب العام، لأنه كان يخشى أن تتعارض رغبة السوق في تحقيق أرباح مع هدفه النهائي المتمثل في استيطان المريخ، لكن أولويات الشركة الأخيرة تتطلب استثمارات ضخمة، ما دفع ماسك إلى اللجوء للاكتتاب العام.